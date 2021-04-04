Источник материала: UDF



Фото: nn.by

«Мы часто получаем новости из Минска , но для нас очень важно знать, что происходит в регионах. Мой муж Сергей Тихановский начал рассказывать о настоящей жизни в разных уголках Беларуси - и благодаря этому белорусы увидели, как похожи наши проблемы и как солидарны мы в пути их решения», - цитирует слова Тихановской ее телеграмм-канал.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Волонтеры офиса Тихановской запускают «прожектор регионов» В него просят присылать любую информацию, связанную с городом или деревней

В него просят присылать любую информацию, связанную с городом или деревней:- массовые увольнения- предприятие работает в убыток или вовсе закрылось- кого-то уволили по политическим мотивам- примеры коррупцииОфис должен собирать и проверять информацию, чтобыи другие лидеры демократических сил, СМИ, блогеры, распространители самиздата и листовок могли делиться ею.