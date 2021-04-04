Источник материала: UDF



Здание Нацбанка / nbrb.by

Информация об инфляционных ожиданиях населения / Нацбанк

Информация об инфляционных ожиданиях населения / Нацбанк

Информация об инфляционных ожиданиях населения / Нацбанк

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Цены выросли очень сильно»: Нацбанк поговорил с белорусами Тех, кто считает, что за последние 12 месяцев цены «выросли очень сильно», стало значительно больше

Тех, кто считает, что за последние 12 месяцев цены «выросли очень сильно», стало значительно больше: 41,4% в сравнении с 35,8% в ноябре. 75,6% белорусов полагают, что рост цен в течение года будет происходить в таком же темпе или станет даже более интенсивным. В ноябре людей с такими мыслями было больше — 81,2%.40,7% белорусов признались, что за последних три месяца у них не было крупных расходов. Покупкой/ремонтом жилья, дома, дачи занимались всего 16,1% опрошенных респондентов. 12,7% покупали/ремонтировали автомобиль. 11,4% тратили деньги на путешествия. 9,4% могли позволить себе приобрести смартфон или ноутбук.Большинство белорусов и в ноябре, и в марте считали, что сейчас плохое время для крупных покупок и крупных покупок в кредит.По-прежнему большинство белорусов хранит свои сбережения дома — 31,6% от всех опрошенных (в ноябре было 34,8%). В марте стало больше людей, которые решили положить деньги на банковские депозиты: в ноябре 2020-го за вклады выступали 8,9% опрошенных, в марте 2021-го — 11,8%. А вот тех, кто вкладывает деньги в недвижимость, стало меньше: в ноябре было 34,8%, в марте — 31,6%.Количество тех, кто предпочитает хранить сбережения в иностранной валюте практически не изменилось: в ноябре их было 84,8%, в марте — 84,6%.