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«Цены выросли очень сильно»: Нацбанк поговорил с белорусами
Источник материала: UDF
Здание Нацбанка / nbrb.by
Тех, кто считает, что за последние 12 месяцев цены «выросли очень сильно», стало значительно больше: 41,4% в сравнении с 35,8% в ноябре. 75,6% белорусов полагают, что рост цен в течение года будет происходить в таком же темпе или станет даже более интенсивным. В ноябре людей с такими мыслями было больше — 81,2%.
Информация об инфляционных ожиданиях населения / Нацбанк
40,7% белорусов признались, что за последних три месяца у них не было крупных расходов. Покупкой/ремонтом жилья, дома, дачи занимались всего 16,1% опрошенных респондентов. 12,7% покупали/ремонтировали автомобиль. 11,4% тратили деньги на путешествия. 9,4% могли позволить себе приобрести смартфон или ноутбук.
Большинство белорусов и в ноябре, и в марте считали, что сейчас плохое время для крупных покупок и крупных покупок в кредит.
Информация об инфляционных ожиданиях населения / Нацбанк
По-прежнему большинство белорусов хранит свои сбережения дома — 31,6% от всех опрошенных (в ноябре было 34,8%). В марте стало больше людей, которые решили положить деньги на банковские депозиты: в ноябре 2020-го за вклады выступали 8,9% опрошенных, в марте 2021-го — 11,8%. А вот тех, кто вкладывает деньги в недвижимость, стало меньше: в ноябре было 34,8%, в марте — 31,6%.
Количество тех, кто предпочитает хранить сбережения в иностранной валюте практически не изменилось: в ноябре их было 84,8%, в марте — 84,6%.
Информация об инфляционных ожиданиях населения / Нацбанк
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Тех, кто считает, что за последние 12 месяцев цены «выросли очень сильно», стало значительно больше
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