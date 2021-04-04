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Переломные моменты и судьбоносные встречи: названы знаки Зодиака, кого ждут важные перемены

04.04.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Переломные моменты и судьбоносные встречи: названы знаки Зодиака, кого ждут важные перемены
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на 4 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака от именитого астролога Павла Глобы укажет счастливчиков, кому будут особенно благоволить звезды и кого ожидают приятные сюрпризы, а также подскажет, кому лучше быть аккуратнее в словах и решениях.

Об этом передает slovofraza.

Овен


Этот знак зодиакального круга в воскресенье, 4 апреля, может рассчитывать на положительные изменения в делах. Вы снова можете взять под контроль те процессы и проекты, которые ранее казались вам неосуществимыми.

Телец


Тельцам 4 апреля уместно быть осторожнее и сохранять бдительность и сдержанность, так как каждая ситуация и каждое слово могут быть ключевыми. Астролог отмечает, что все происходящее сегодня способно стать для вас уроком от жизни, который необходимо усвоить.

Близнецы


4 апреля станет для этих знаков Зодиака хорошим днем для обучения, а также посодействует расширению кругозора и личностному развитию. Так, в это воскресенье вам удастся усвоить большую дозу новых знаний.

Рак


Сегодня для Раков дата обещает приятное веселое настроение, и никакие проблемы не будут омрачать выходной, если сохранить позитивный подход и отношение к жизни.

Лев


Львам 4 августа готовит переломные моменты, а также стоит ожидать романтических событий. Как обращает внимание астролог, хорошим ключом к успешному завершению дня станет вдумчивая и честная коммуникация.

Дева


Девам этот выходной день сулит активность, и может выдаться насыщенным сюрпризами. Есть вероятность получения неожиданных важных сообщений, экстренных вестей, а также можно отправиться в незапланированное путешествие или на неожиданную встречу.

Весы


У Весов 4 апреля могут быть довольно интенсивные любовные переживания. Также астролог рассказал о шансах встретить человека, который плотно войдет в вашу жизнь, останется в ней. В этот день вы можете рассчитывать на хорошие советы от друзей.

Скорпион


Скорпионы утром 4 апреля могут почувствовать спад энергии, усталость, что приведет к осложнениям при выполнении даже простейших обязанностей. В эту дату лучше не принимать ключевых решений.

Стрелец


Стрельцам 4 апреля лучше посвятить время восполнению затраченной энергии, набраться сил, не забывать о здоровом питании. Очень высокий темп жизни может привести к усталости и ослаблению, и ваш организм будет пытаться защитить себя от чрезмерной нагрузки.

Козерог


4 апреля для Козерогов удачный день для решительных действий, важных решений и активности. Пора начать идти собственным путем, в противном случае можно вскоре пожалеть, что следовали чужим указаниям. Эксперт рекомендует сохранять напористость и не бояться отстаивать свои мысли.

Водолей


Для Водолеев 4 апреля может начаться очень лениво, когда мобилизация для выполнения различных планов и дел станет для вас настоящим испытанием. В этот период лучше сконцентрироваться на полноценном отдыхе, чтобы набраться сил перед новой рабочей неделей.

Рыбы


У Рыб 4 апреля будет значительный прилив сил, когда можно заняться воплощением сложного дела, от которого до сих пор отмахивались. Поддержка со стороны близких будет очень кстати, и позволит убедиться, что вы действительно можете сделать все.
 
 
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У Весов 4 апреля могут быть довольно интенсивные любовные переживания.
 
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