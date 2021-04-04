Не только Пасха: какой сегодня праздник, что нельзя делать и традиции дня

Источник материала: UDF



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Христианские праздники 4 апреля

Традиции дня

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 4 апреля

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В народе считается, что в этот день обязательно наступает солнечная погода. Именно поэтому праздник также носит название Парник, Теплый, Солнечник, Капельник.4 апреля в 2021 году празднуется католическая Пасха. Христиане западного обряда в этот день праздную Светлое Воскресение Христа. Традиционно в этот день в храмах благословляют огонь и воду и проводят Пасхальное богослужение. После окончания начинается крестный ход с молитвами и песнями.Перед началом Навечерия Пасхи зажигается Пасхал – особая свеча-факел, благодатный огонь которой является символом божественного света.В православной церкви сегодня вспоминают Василия Анкирского. Он был священником в IV веке в городе Анкир и активно призывал христиан не поддаваться ереси и продолжать верить в Иисуса в то время, когда в широких массах распространяли арианское лжеучение. Василия подвергли преследованиям и пыткам. Поначалу он стоически выдерживал истязания, но в какой-то момент припал лицом к земле, вознес молитву и умер.По католической традиции, утром на Пасху взрослые прячут дома крашеные яйца, а дети должны найти их. Также принято навещать родственников и устраивать семейные застолья. На Пасху католики по традиции дарят подарки родным и крестным; дети и молодежь ходят по домам с праздничными песнями и поздравлениями.Наши предки верили, что в этот день обязательно необходимо привлечь солнце на землю. Поэтому женщины пекли маленькие хлебцы из пшеницы – символ небесного светила. На Василия Теплого каждый прием пищи начинался с одного хлебца.В этот день солнцу уделяли особое внимание: по нему также гадали, каким будет урожай в этом году.Нельзя выносить мусор из двора, поскольку можно навлечь беду на дом.Нельзя стирать вещи.Муравейник оттаивает с севера – к долгому и теплому лету.В небе плывут синие облака – жди теплую погоду, но с осадками.Если на заре вокруг солнца краснеют круги, значит, год порадует урожайностью.Снег сошел, а на этом месте начала укладываться паутинка, – урожай будет небогатым.