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Не только Пасха: какой сегодня праздник, что нельзя делать и традиции дня

04.04.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Не только Пасха: какой сегодня праздник, что нельзя делать и традиции дня
Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 4 апреля, Пасху празднует католическая церковь. Православные сегодня чтят память святого мученика Василия Анкирского, священника, а в народе празднуется Василий Теплый. Какие запреты и традиции связаны с этим днем – читайте ниже.

В народе считается, что в этот день обязательно наступает солнечная погода. Именно поэтому праздник также носит название Парник, Теплый, Солнечник, Капельник.

Христианские праздники 4 апреля


4 апреля в 2021 году празднуется католическая Пасха. Христиане западного обряда в этот день праздную Светлое Воскресение Христа. Традиционно в этот день в храмах благословляют огонь и воду и проводят Пасхальное богослужение. После окончания начинается крестный ход с молитвами и песнями.

Перед началом Навечерия Пасхи зажигается Пасхал – особая свеча-факел, благодатный огонь которой является символом божественного света.

В православной церкви сегодня вспоминают Василия Анкирского. Он был священником в IV веке в городе Анкир и активно призывал христиан не поддаваться ереси и продолжать верить в Иисуса в то время, когда в широких массах распространяли арианское лжеучение. Василия подвергли преследованиям и пыткам. Поначалу он стоически выдерживал истязания, но в какой-то момент припал лицом к земле, вознес молитву и умер.

Традиции дня


По католической традиции, утром на Пасху взрослые прячут дома крашеные яйца, а дети должны найти их. Также принято навещать родственников и устраивать семейные застолья. На Пасху католики по традиции дарят подарки родным и крестным; дети и молодежь ходят по домам с праздничными песнями и поздравлениями.

Наши предки верили, что в этот день обязательно необходимо привлечь солнце на землю. Поэтому женщины пекли маленькие хлебцы из пшеницы – символ небесного светила. На Василия Теплого каждый прием пищи начинался с одного хлебца.

В этот день солнцу уделяли особое внимание: по нему также гадали, каким будет урожай в этом году.

Что сегодня нельзя делать


Нельзя выносить мусор из двора, поскольку можно навлечь беду на дом.

Нельзя стирать вещи.

Приметы на 4 апреля


Муравейник оттаивает с севера – к долгому и теплому лету.

В небе плывут синие облака – жди теплую погоду, но с осадками.

Если на заре вокруг солнца краснеют круги, значит, год порадует урожайностью.

Снег сошел, а на этом месте начала укладываться паутинка, – урожай будет небогатым.
 
 
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Нельзя выносить мусор из двора, поскольку можно навлечь беду на дом.
 
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