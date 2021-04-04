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«Правда не может быть на стороне тех, кто злоупотребляет силой». Тихановская сделала новое заявление

04.04.2021 11:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская поздравила католиков и протестантов с Пасхой.

«Правда не может быть на стороне тех, кто злоупотребляет силой». Тихановская сделала новое заявление

«Нас вроде бы хотят убедить, что свободы не будет и праздник не наступит, что справедливости нет, а есть только сила. Но нас снова и снова вдохновляют те, кому сейчас тяжелее всего — особенно наши друзья в тюрьмах и на судах. Такие люди, как Николай Статкевич, Сергей Тихановский или Екатерина Андреева показывают, что правда не может быть на стороне тех, кто злоупотребляет силой, они не теряют надежды на победу», — говорится в поздравлении Тихановской, которое опубликовано в ее телеграм-канале.

Тихановская отмечает, что «многие белорусские верующие так же твердо придерживаются своих принципов».

«Митрополит Тадеуш Кондрусевич осудил насилие и за это долгое время провел в изгнании. Но он не отказался от своих слов и при поддержке белорусских католиков вернулся на родину, где продолжает призывать к диалогу, чтобы разрешить нынешний кризис. У евангельской церкви «Новая жизнь «силой отобрали здание, но эта община не согласилась с несправедливостью и уже второй месяц продолжает собираться на молитву на улице, — напомнила демократический лидер. — Я призываю и остальных верующих, в том числе епископов, священников и пасторов, не бояться зло назвать злом и проповедовать правду».

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«Мы продолжим мирно, но настойчиво требовать прекращения насилия, освобождения всех невинно осужденных и проведения новых свободных выборов, — заявила Тихановская. — Мы знаем, что справедливость существует, и мы увидим, как она вернется в наши города. Весна уже пришла, а за ней придут и перемены в Беларуси. Христос воскрес! Светлой Пасхи всем!»

 

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Демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская поздравила католиков и протестантов с Пасхой.
 
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