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Над Минском летают квадрокоптеры МЧС – видео

04.04.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Работники МЧС с помощью квадрокоптеров проводят видеосъемку территории белорусской столицы для выявления возможных нарушений.

Под особым контролем – железнодорожные пути, зеленые зоны, промышленные территории.

Уже выполнен мониторинг трех районов – Октябрьского, Заводского, Центрального.

Основные выявленные нарушения – складирование в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями горючих материалов (согласно части 7 статьи 24.36 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП) за это нарушение предусмотрен штраф в размере до 5 базовых величин), а также неорганизованная уборка территории от сухой растительности и горючих отходов (ч.1 ст. 24.36 КоАП предусматривает штраф в размере до 30 базовых, повторно в течение года – штраф в размере от 10 до 50 базовых величин (ч.9 ст. 24.36 КоАП)).

 
 
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В Минске идет подготовка к пожароопасному сезону. Уже выполнен мониторинг трех районов – Октябрьского, Заводского, Центрального.
 
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