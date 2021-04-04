Над Минском летают квадрокоптеры МЧС – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Работники МЧС с помощью квадрокоптеров проводят видеосъемку территории белорусской столицы для выявления возможных нарушений.

Под особым контролем – железнодорожные пути, зеленые зоны, промышленные территории.

Уже выполнен мониторинг трех районов – Октябрьского, Заводского, Центрального.

Основные выявленные нарушения – складирование в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями горючих материалов (согласно части 7 статьи 24.36 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП) за это нарушение предусмотрен штраф в размере до 5 базовых величин), а также неорганизованная уборка территории от сухой растительности и горючих отходов (ч.1 ст. 24.36 КоАП предусматривает штраф в размере до 30 базовых, повторно в течение года – штраф в размере от 10 до 50 базовых величин (ч.9 ст. 24.36 КоАП)).