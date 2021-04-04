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Фото: © Sputnik / Екатерина Чеснокова

«Умер Артём Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Всё, не могу ничего писать», – написал Алексей Кабешев.

Артем Тынкасов в роли принца Пенапью. Фото: «Беларусьфильм», 1989

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер актер Артем Тынкасов Актеру, наиболее известному по роли принца Пенапью в фильме «Не покидай...», было 50 лет.

родился в 1970 году и публике наиболее известен по роли принца Пенапью в фильме «Не покидай...». Всего сыграл более чем в 10 кинокартинах.Участвовал в спектаклях в Рижском академическом театре русской драмы, в «Современнике», в театре имени Маяковского, а также работал педагогом по актерскому мастерству.Причина смерти актера не называется.