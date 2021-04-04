|
Умер актер Артем Тынкасов
Источник материала: UDF
Фото: © Sputnik / Екатерина Чеснокова
«Умер Артём Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Всё, не могу ничего писать», – написал Алексей Кабешев.
Артем Тынкасов в роли принца Пенапью. Фото: «Беларусьфильм», 1989
Артём Тынкасов родился в 1970 году и публике наиболее известен по роли принца Пенапью в фильме «Не покидай...». Всего сыграл более чем в 10 кинокартинах.
Участвовал в спектаклях в Рижском академическом театре русской драмы, в «Современнике», в театре имени Маяковского, а также работал педагогом по актерскому мастерству.
Причина смерти актера не называется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актеру, наиболее известному по роли принца Пенапью в фильме «Не покидай...», было 50 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)