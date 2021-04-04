Латушко пояснил, почему его обвинили по «расстрельной» статье Уголовного кодекса

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«Это все надо рассматривать как элементы запугивания, для того чтобы демотивировать демократические силы в своей деятельности», — сказал Павел Латушко в интервью российскому телеканалу «Дождь».

«Я вспоминаю ситуацию несколько лет тому назад, когда Лукашенко в беседе со мной сказал: „Если ты меня предашь, я задушу тебя собственными руками“. Сейчас, когда я уже занял позицию, достаточно открытую, он заявил публично перед тем, как я покинул Беларусь и уехал тогда в Польшу, именно в ту ночь, в преддверии, он заявил, что я перешел красную линию и буду отвечать перед законом… Я вспоминаю слова Тертеля, председателя КГБ, который сказал, что белорусский народ (ну он имеет якобы право говорить от имени белорусского народа) найдет всех своих предателей и привлечет к ответственности. Так что цепочка замкнулась, круг замкнулся: личная угроза задушить руками, заявление председателя КГБ и статья Уголовного кодекса, часть третья 289-й, которая предполагает расстрел».

«Как каждый нормальный человек, конечно, ты ощущаешь определенное, может быть, психологическое неудобство, но, поверьте, я человек сильный и крепкого характера и всегда говорил, что я буду идти до конца и сражаться до победы», — подчеркнул глава НАУ.

«Мы не можем позволить себе, чтобы режим, который сравнивают уже с режимом „черных полковников“ 70-х годов в Греции, повторился в Беларуси. Он уже повторяется, к сожалению, он развивается. Вчерашние законопроекты по борьбе с экстремизмом предполагают, что за любую критику власти человек может попасть в тюрьму… Я уверен в нашей победе», — сказал Латушко.

«Это уже четвертое уголовное дело, которое возбуждено в отношении меня за последнее время, — отметил Латушко. — Насколько я понимаю, это еще не конец. Уголовный кодекс достаточно длинный. В Интерпол они заявляли, что подали соответствующую заявку. Я обратился через адвоката с просьбой уточнить информацию — это не подтвердилось».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Латушко пояснил, почему его обвинили по «расстрельной» статье Уголовного кодекса Это уже четвертое уголовное дело, которое возбуждено в отношении экс-чиновника.

2 апреля КГБ включил политика в список террористов на основании обвинения по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет либо пожизненного заключения, либо смертной казни.Латушко видит в этом завершение логической цепочки:По его словам, белорусские власти планируют подать запрос генеральным прокуратурам Литвы и Польши о выдаче его и Светланы Тихановской, которая также внесена в список террористов на основании аналогичного обвинения. «Какое решение примут польские власти — это решение польских властей. В остальном я продолжаю свою деятельность», — заявил политик.