Правозащитники: в марте зафиксировано 1.139 задержаний по политическим мотивам

В марте правозащитники и волонтеры лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» зафиксировали 1.139 задержаний по политическим мотивам, из них в Минске – 841.





В регионах больше всего задержаний зафиксировано в Брестской области – не менее 76, сообщает spring96.org.

Накануне Дня Воли в городах Беларуси прошли массовые превентивные задержания активистов. 25 марта эти задержания также проходили в течение дня в разных городах.

«Весне» известно о задержании 175 человек в этот день в Минске и более 75 человек в регионах. Еще около 250 человек были задержаны 27 марта, когда в Минске была анонсирована акция протеста в районе площади Бангалор, сообщают правозащитники.

Также известно о 36 задержаниях в марте журналистов.

Как сообщают правозащитники, за март судами рассмотрено более 490 административных дел в отношении общественных активистов и участников протестов. При этом, напоминает ПЦ «Весна», 1 марта вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

Новый КоАП, заявляют правозащитники, существенно ужесточил санкции в отношении участников мирных собраний, которые проводятся без разрешения властей: максимальный штраф установлен в 200 базовых величин (5.800 рублей), а максимальный срок административного ареста – 30 суток.

В результате в марте судьями назначено 395 административных арестов от 3 до 30 суток и 82 штрафа от 2 до 200 базовых величин.

При этом чаще всего суды выносили 15-суточные аресты — 270 случаев, также применяли новые нормы КоАП на практике: не менее 32 человек отправлены за решетку на 30 суток. Общее количество вынесенных суток задержанным составило 6.472.

Не менее 32 человек оштрафованы на 30 базовых величин (870 рублей). На 100 базовых величин (2.900 рублей) оштрафованы 8 задержанных, еще один человек приговорен к штрафу в 200 базовых величин (5.800 рублей). Общая сумма назначенных судами штрафов за март составила 120.901 рубль.

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