Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

Сегодня днем большая часть территории республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления (лишь на юго-востоке сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта).



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Пор прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых юго-восточных районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в регионах:

Брест +7..+9°C;

Витебск +5..+7°C;

Гомель +7..+9°C;

Гродно +7..+9°C;

Могилев +7..+9°C;

Минск +5..+7°C.