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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Источник материала: Навiны
Сегодня днем большая часть территории республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления (лишь на юго-востоке сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта).
Пор прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых юго-восточных районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).
Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня днем большая часть территории республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления (лишь на юго-востоке сохранится влияние...
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