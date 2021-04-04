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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

04.04.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня днем большая часть территории республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления (лишь на юго-востоке сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта).

Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Фото pixabay.com

Пор прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых юго-восточных районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +7..+9°C;
  • Витебск +5..+7°C;
  • Гомель +7..+9°C;
  • Гродно +7..+9°C;
  • Могилев +7..+9°C;
  • Минск +5..+7°C.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня днем большая часть территории республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления (лишь на юго-востоке сохранится влияние...
 
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