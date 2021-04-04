Hyundai поделилась первыми изображениями пикапа на базе Tucson

Источник материала: Tut.by

Сегмент пикапов, пожалуй, единственный, где еще не успела освоиться Hyundai, но уже совсем скоро в модельном ряду корейской марки появится свой грузовичок. Называется он Santa Cruz, но конструкция у него будет типично легковая — с несущим кузовом и независимой подвеской.





Корейцы уже не первый год заигрывают с пикапами — в концептуальном виде Santa Cruz с полуторной кабиной и маленькими задними дверцами был продемонстрирован еще в 2015 году, но до серийного воплощения дело дошло только сейчас.









И если прежде в качестве основы пикапа Hyundai рассматривался кроссовер Santa Fe, то теперь в компании решили создавать серийный Santa Cruz на базе нового Tucson . Это, собственно, и видно на снимках — налицо и внешнее сходство машин, особенностью которых являются ходовые огни, визуально объединенные с решеткой радиатора и сложный рельеф боковин. Конструкция кузова останется несущей, а потому на серьезную грузоподъемность рассчитывать не стоит.





Технических подробностей о Santa Cruz пока нет — их Hyundai обнародует во время премьеры, которая состоится 15 апреля. Производство пикапа наладят на заводе Hyundai в американской Алабаме.