"Я человек сильный": Латушко прокомментировал "расстрельную" статью









По его словам, "это всё надо рассматривать в элементах запугивания для того, чтобы демотивировать демократические силы в своей деятельности".





2 апреля стало известно, что КГБ включил бывшего посла в список террористов на основании обвинения по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет либо пожизненного заключения, либо смертной казни. Он говорит, что таким образом "круг замкнулся".





"Конечно я вспоминаю ситуацию, когда несколько лет назад в беседе со мной Лукашенко сказал: "Если ты меня предашь, я задушу тебя собственными руками. Сейчас, когда я уже занял позицию, достаточно открытую, он заявил публично, перед тем, как я покинул Беларусь и уехал в Польшу, что я перешёл красную линию и буду отвечать перед законом. Я вспоминаю слова Тертеля, председателя КГБ, который сказал, что белорусский народ (ну он имеет якобы право говорить от имени белорусского народа) найдет всех своих предателей и привлечет к ответственности. Так что цепочка замкнулась, круг замкнулся: личная угроза задушить руками, заявление председателя КГБ и статья Уголовного кодекса, часть третья 289-й, которая предполагает расстрел".





Представитель Кординационного совета признаётся, что по причине последних новостей как нормальный человек ощущает "определённые психологические неудобства", но как человек сильный он будет "идти до конца".









По словам Латушко, белорусские власти собираются подать запрос генеральным прокуратурам Литвы и Польши о выдаче его и Светланы Тихановской Беларуси.





"Какое решение примут польские власти — это решение польских властей. В остальном я продолжают свою деятельность", — сказал дипломат.