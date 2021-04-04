







Представителей провластных партий в оргкомитете нет.





"У них смелости не хватит подать заявку на "Чернобыльский шлях", – комментирует председатель Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук.





О маршруте, который обсуждали представители оргкомитета, Дмитрий Кучук говорит так: "Могу сказать, что все будет традиционно. Теперь будем заключать договора с милицией, скорой помощью, жилищно-коммунальными службами, а после этого примерно 10 апреля подадим заявку на проведение «Чернобыльского шляха».





Надеются ли политики, взявшиеся за организацию очередной массовой уличной акции, на то, что городские власти удовлетворят их просьбу? Тем более что акцию, приуроченную ко Дню Воли, запретили?





"Завку будут подавать физические лица, – говорит Дмитрий Кучук. - Власть может проводить различные массовые мероприятия, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, а почему нам нельзя? Мы планируем провести мероприятие в строгом соответствии с действующим законодательством. Если акцию разрешат, все участники придут в масках и будут придерживаться социальной дистанции".