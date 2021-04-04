Нежная аннексия у всех на виду: как Россия поглощает Беларусь

В начале этой недели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил, что никаких дискуссий об объединении России и Беларуси не ведется. Ранее, 25 марта, завершающий работу на посту госсекретаря Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота в интервью ТАСС на вопрос о возможности слияния двух государств ответил, что это «надуманная вещь», «такой задачи не ставится».





В начале марта тогдашний посол России в Минске Дмитрий Мезенцев высказался в том же духе по поводу создания единой армии России и Беларуси. «Не вижу в этом сегодня никакой необходимости», — сказал он, назвав разговоры об этом домыслами и «хорошей фантазией».





Лягушка в кипятке

«Эти отрицания говорят о том, что мы должны повысить бдительность по поводу истинных намерений Москвы в отношении Беларуси. И дело не только в дежурной шутке о том, что «нельзя верить чему-либо происходящему в России, пока Кремль не начнет это отрицать».





Заявления Пескова, Рапоты и Мезенцева, вероятно, с технической точки зрения являются правдой. Мы вряд ли станем свидетелями формального объединения России и ее маленького западного соседа. Мы также не увидим полного слияния их вооруженных сил. Но это и не нужно. Стратегия Кремля гораздо более тонкая, и она успешно реализуется», — пишет Брайан Уитмор, американский политолог, старший научный сотрудник Атлантического Совета (Atlantic Council, вашингтонский аналитический центр) в комментарии, опубликованном на портале центра.





«Захват Беларуси Россией не будет зрелищным событием, как это было во время аннексии Крыма в 2014 году. «Гибридной» операции, как в случае вторжения «зеленых человечков» в Донбасс, тоже не будет. Не будет и спектакля «Шок и трепет», подобного вторжению в Грузию в 2008 году.





Вместо этого мы должны быть готовы к медленной, скрытой и методичной операции, которая закончится еще до того, как большинство людей узнает о ней. Это будет аннексия, спрятанная у всех на виду. Вспомните известный научный анекдот о лягушке в кипятке», — поясняет автор.





Куда ветер дует

Как и в большинстве операций Кремля, продолжает Уитмор, в захвате Беларуси Россией есть много подвижных элементов, включая экономические, военные и политические составляющие, но направление движения очевидно.





Недавнее назначение российского дипломата-ветерана Евгения Лукьянова — у него есть обширный опыт в банковской и финансовой сфере, а также опыт работы в качестве сотрудника внешней разведки в советском КГБ — новым послом в Минске объясняется тем, что поддерживаемые Кремлем олигархи хо т получить контроль над жемчужинами белорусской экономики, указывает политолог (На протяжении четырех лет, с 15 декабря 2016 года, Евгений Лукьянов занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Латвии — Rus.LSM.lv.)





Российская газета «Коммерсантъ» сообщает, что Лукьянов, занимавший руководящие должности в российских банках «Дрезднер-банк» и ВТБ, «знает счет деньгам». Это умение сейчас очень пригодится, поскольку, как сообщалось, российская компания «Уралкалий», принадлежащая связанному с Кремлем олигарху Сулейману Керимову, намерена приобрести белорусского гиганта по производству калийных удобрений «Беларуськалий», а российский производитель химической продукции «Уралхим», принадлежащий гражданину России Дмитрию Мазепину белорусского происхождения, пытается приобрести крупную белорусскую компанию « Гродно Азот», пишет эксперт Atlantic Council.





Экономическая интеграция

На этой неделе были предприняты шаги, направленные на дальнейшую интеграцию экономик России и Беларуси, отмечает политолог. Андрей Лаврищев, глава Федерального агентства морского и речного транспорта, сообщил ТАСС, что Москва и Минск обсуждают строительство терминала в северо-западном российском порту Усть-Луга для экспорта произведенных в Беларуси удобрений.





В начале марта Беларусь начала экспорт нефтепродуктов через российские порты в Усть-Луге и Санкт-Петербурге. Две страны подписали трехлетнее соглашение о перевалке более 9,8 млн тонн нефтепродуктов через российские порты.





Белорусская экономика в значительной мере поддерживается на плаву за счет импорта субсидируемой российской нефти и экспорта нефтепродуктов, а также экспорта калийных удобрений. Стремясь сохранить контроль над экономикой своей страны, Александр Лукашенко много лет сопротивлялся требованиям Кремля экспортировать белорусскую продукцию через Россию, а не через порты Латвии и Литвы. Нынешняя уступчивость Лукашенко является сигналом того, что Москва ужесточает контроль над белорусской экономикой, пишет Уитмор.





Расширение военного присутствия

Одновременно с расширением экономического влияния в Беларуси Кремль стремится увеличить и российское военное присутствие в этой стране, отмечает политолог. В этом году Москва и Минск запланировали рекордное количество учений, кульминацией которых станут совместные стратегические учения «Запад-2021», намеченные на сентябрь.





Американский военный аналитик Майкл Кофман отметил, что увеличение числа совместных учений, по всей видимости, является ответом Москвы на ротацию сил НАТО в рамках программы Enhanced Forward Presence в Польше и странах Балтии. «В течение прошлого года Россия с помощью этих учений смогла де-факто сохранять постоянное присутствие в Беларуси», — отметил Кофман.





Министерства обороны России и Беларуси 2 марта подписали пятилетнее соглашение о стратегическом партнерстве. Две страны также объявили о планах создания трех постоянных совместных центров подготовки военнослужащих — в Нижегородской и Калининградской областях России и в Гродненской области Беларуси, которая граничит с государствами-участниками НАТО — Польшей и Литвой. Лукашенко, похоже, готов отказаться от своего давнего возражения против создания новой российской авиабазы ​​на территории Беларуси.





Политическое влияние

«Последний и крайне важный элемент стратегии Кремля — ​​обеспечение своего доминирующего влияния в политической сфере Беларуси после окончания нынешнего кризиса. Москва оказывает давление на Лукашенко с тем, чтобы он внес в Конституцию Беларуси поправки, которые бы расширили полномочия парламента страны. Режим Владимира Путина в настоящее время активно принимает меры для того, чтобы обеспечить контроль Москвы над законодательной властью Беларуси через прокремлевские партии.





Заявления высокопоставленных российских чиновников об отсутствии планов объединения России и Беларуси — это мираж и умышленные отвлекающие маневры. В официальном слиянии или аннексии нет необходимости. Кремль осторожно, неуклонно и методично добивается своих стратегических целей в Беларуси. И стратегические последствия этой «мягкой аннексии» для США и их союзников по НАТО огромны», — предупреждает эксперт Atlantic Council.