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Белорус угадал 6 цифр из 6 и сорвал джекпот в 3 млн рублей
Источник материала: Партизан
Вчера одна из белорусских лотерей разыграла джекпот в более чем 3 млн рублей. 3 апреля в розыгрыше победила одна ставка — игрок угадал 6 цифр из 6.
Джекпот составил 3 137 290 рублей. При этом не сообщается, где была сделана ставка.
Ранее в Беларуси игроку удалось сорвать джекпот в почти 4 млн рублей.
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Вчера одна из белорусских лотерей разыграла джекпот в более чем 3 млн рублей. 3 апреля в розыгрыше победила одна ставка — игрок угадал 6 цифр из 6.
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