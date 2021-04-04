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Латушко с иронией прокомментировал свое включение в список лиц, причастных к терроризму

04.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

2 апреля КГБ включил Павла Латушко в список лиц, причастных к террористической деятельности. Как руководитель НАУ отреагировал на эту новость?

Латушко с иронией прокомментировал свое включение в список лиц, причастных к терроризму

В интервью Дождю политик напомнил, что в прошлом работал в МИДе, министром культуры и директором театра. По его словам, «что-то в голове не укладывается», как его можно было назвать террористом.

Политика обвиняют по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет либо пожизненного заключения, либо смертной казни.

– Это четвертое уголовное дело, которое возбуждено в отношении меня за последнее время. Насколько я понимаю, это еще не конец, Уголовный Кодекс достаточно длинный, – с иронией отметил Латушко.

Политик сказал, что из-за последних новостей как нормальный человек ощущает «определенные психологические неудобства», но как «человек сильный» он будет «идти до конца».

Добавим, что в список лиц, причастных к террористической деятельности, включена и Светлана Тихановская.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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«Насколько я понимаю, это еще не конец, Уголовный Кодекс достаточно длинный».
 
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