Латушко с иронией прокомментировал свое включение в список лиц, причастных к терроризму

Источник материала: Салiдарнасць

2 апреля КГБ включил Павла Латушко в список лиц, причастных к террористической деятельности. Как руководитель НАУ отреагировал на эту новость?





В интервью Дождю политик напомнил, что в прошлом работал в МИДе, министром культуры и директором театра. По его словам, «что-то в голове не укладывается», как его можно было назвать террористом.

Политика обвиняют по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет либо пожизненного заключения, либо смертной казни.

– Это четвертое уголовное дело, которое возбуждено в отношении меня за последнее время. Насколько я понимаю, это еще не конец, Уголовный Кодекс достаточно длинный, – с иронией отметил Латушко.

Политик сказал, что из-за последних новостей как нормальный человек ощущает «определенные психологические неудобства», но как «человек сильный» он будет «идти до конца».

Добавим, что в список лиц, причастных к террористической деятельности, включена и Светлана Тихановская.