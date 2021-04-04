Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Это надолго": зачем учить детей извиняться?

Почему чувство вины лучше, чем стыд, как связаны детское "прости" и тюремная культура в России, и как работает обучение извинениям на практике. А еще говорим о взрослых — почему нам невероятно сложно признавать свои ошибки и неправоту перед другими. Об этом говорим с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Деминой.

3:00 Во сколько лет ребенок уже способен говорить "спасибо" и "извини"

5:45 "Прости меня": магическая формула, которая все обнуляет

7:00 Чем детский стыд отличается от вины?

9:30 "Совести у тебя нет": когда она формируется у детей?

10:45 Почему дети ябедничают и в каком возрасте — это реальная потребность?

16:00 Работает ли обучение извинениям на родительском примере?

17:45 Как проходит обучение извинениям

19:45 О насилии и принуждении к извинениям

24:15 Как случайно не воспитать обостренное чувство вины?

26:15 Говорим о взрослых: почему мы с трудом признаем свою неправоту, особенно перед детьми

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