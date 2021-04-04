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"Это надолго": зачем учить детей извиняться?
04.04.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
3:00 Во сколько лет ребенок уже способен говорить "спасибо" и "извини"
5:45 "Прости меня": магическая формула, которая все обнуляет
7:00 Чем детский стыд отличается от вины?
9:30 "Совести у тебя нет": когда она формируется у детей?
10:45 Почему дети ябедничают и в каком возрасте — это реальная потребность?
16:00 Работает ли обучение извинениям на родительском примере?
17:45 Как проходит обучение извинениям
19:45 О насилии и принуждении к извинениям
24:15 Как случайно не воспитать обостренное чувство вины?
26:15 Говорим о взрослых: почему мы с трудом признаем свою неправоту, особенно перед детьми
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Этому, кстати, не помешало бы поучиться и некоторым взрослым. Умение извиняться говорит, например, о высоком уровне эмпатии. А как с этим у детей? Почему иногда проще...
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