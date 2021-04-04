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Фото: noc.by





Виктор Лукашенко на «смотре будущих олимпиоников». Фото: noc.by

Непризнание со стороны МОК

«Потом они прислали требование накануне: Диму Баскова «под нож», Лукашенко-1, Лукашенко-2 – не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить», – рассказал Александр Лукашенко.

Переизбрание Томаса Баха президентом МОК

Единственная зарубежная командировка

Фото: noc.by

Белорусские спортсмены продолжают высказываться

«Я не хочу больше представлять Беларусь на международной арене в то время, как мой народ страдает, подвергается пыткам и репрессиям», — заявила в марте баскетболистка.

Медвежья услуга Следственного комитета

«В НОК Беларуси не видят поводов для обострения ситуации», – отметил Виктор Лукашенко.





Виктор с отцом в Хатыни, 21 марта. Фото: president.gov.by

«Исполком МОК будет продолжать следить за ситуацией и оставляет за собой право рассмотреть любые дальнейшие действия или отменить любые из этих временных мер – в зависимости от развития ситуации».

«Думаю, что для вас тоже будет польза. Все-таки сын всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме. Думаю, из этого тоже можно извлечь какие-то положительные вещи».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Похоже, Лукашенко игнорирует мнение старшего сына. Виктора загнали в трудную ситуацию Первый месяц Виктора Лукашенко на посту президента НОК получился очень тяжелым.

рассказывает, какие плохие новости ждали Виктора Лукашенко в первый месяц работы на новом посту.Спустя несколько недель после избранияпрезидентом НОК выяснилось, почему он не светился счастьем на олимпийском собрании. Его отец признался, что выбирали его старшего сына вопреки рекомендациям МОК.Поэтому уже через неделю после олимпийского собрания Международный Олимпийский комитет заявил, что не признает Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси. Из-за ненадлежащей защиты белорусских спортсменов от политических репрессий ему по-прежнему запрещено участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.В МОК также заявили, что пока не будут финансировать НОК.После введения санкций МОК в отношении белорусского НОК руководитель страны заявил о «Бахе и его банде». Возможно, если бы 10 марта на пост главы МОК был избран другой человек, отношения белорусских властей (и Виктора Лукашенко в частности) с международной организацией улучшились бы.Но сенсации не случилось:был переизбран. Это значит, что ближайшие четыре года белорусскому НОК придется иметь дело с неудобным для себя человеком, который вряд ли будет спешить отменить введенные санкции.Ее Виктор Лукашенко успел осуществить 7 марта, за день о заявлении МОК о его непризнании. Первый официальный визит на новом посту старший сын Лукашенко совершил в Олимпийский комитет России.Больше визитов пока не было: учитывая сложившуюся ситуацию, эта командировка рискует стать не только первым, но и последним официальным визитом.Новому руководству НОК не удается убедить других, что в стране все в порядке, и из-за продолжающихся высказываний белорусских спортсменов.Капитан сборной Беларуси по баскетболу и бронзовый призер чемпионата Европы-2007приняла решение завершить карьеру в национальной команде.21 марта Виктор Лукашенко поделился радостью с журналистами телеканала «Беларусь 1»: МОК не стал обострять отношения, и белорусские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Токио под государственным флагом.Старший сын руководителя страны, похоже, не знал, к чему готовится Следственный комитет. 2 апреля там заявили, что завели уголовное дело в отношении, руководителей Белорусского фонда спортивной солидарности.Их действия квалифицированы СК по ч.3 ст.361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.В доме Опейкина и родителей Герасимени прошли обыски.Между тем МОК месяц назад предупреждал:Стоит также вспомнить слова Александра Лукашенко на олимпийском собрании при избрании старшего сына президентом НОК:В реальности руководитель страны, похоже, проигнорировал мнение Виктора, который был остро заинтересован в нормализации отношении с МОК или хотя бы в отсутствии обострения. Совершенно очевидно, что уголовное дело против руководства БФСС заставит МОК вновь как-то реагировать на действия белорусских властей.Радость Виктора Лукашенко по поводу согласия допустить белорусских спортсменов для выступления на Олимпиаде с государственным флагом может оказаться преждевременной. Руководство белорусского НОК загнали в труднейшую ситуацию.