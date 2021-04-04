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«Дзекаць i цекаць» – исполнительница «Шчучыншчыны» презентовала новую песню
Источник материала: ОНТ
Артистка Елена Зуй-Войтеховская, также известная как песенная исполнительница Елена ЖелудOk, выпустила новый трек «Дзекаць i цекаць».
Куплеты композиции звучат по-английски, припев же представлен на белорусском языке.
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Артистка Елена Зуй-Войтеховская, также известная как песенная исполнительница Елена ЖелудOk, выпустила новый трек «Дзекаць i цекаць». Куплеты композиции звучат...
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