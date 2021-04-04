«Дзекаць i цекаць» – исполнительница «Шчучыншчыны» презентовала новую песню

Источник материала: ОНТ

Артистка Елена Зуй-Войтеховская, также известная как песенная исполнительница Елена ЖелудOk, выпустила новый трек «Дзекаць i цекаць».

Куплеты композиции звучат по-английски, припев же представлен на белорусском языке.



Елена ЖелудоOk стала известна широкой публике в октябре 2020 года благодаря клипу на песню «Шчучыншчына». Композиция к данному моменту набрала на YouTube 880 тысяч просмотров и более трех тысяч комментариев.



Фото: скриншот видео YouTube

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram