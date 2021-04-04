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«Дзекаць i цекаць» – исполнительница «Шчучыншчыны» презентовала новую песню

04.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Дзекаць i цекаць» – исполнительница «Шчучыншчыны» презентовала новую песню

Артистка Елена Зуй-Войтеховская, также известная как песенная исполнительница Елена ЖелудOk, выпустила новый трек «Дзекаць i цекаць». 

Куплеты композиции звучат по-английски, припев же представлен на белорусском языке.


Елена ЖелудоOk стала известна широкой публике в октябре 2020 года благодаря клипу на песню «Шчучыншчына». Композиция к данному моменту набрала на YouTube 880 тысяч просмотров и более трех тысяч комментариев.


Фото: скриншот видео YouTube

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Артистка Елена Зуй-Войтеховская, также известная как песенная исполнительница Елена ЖелудOk, выпустила новый трек «Дзекаць i цекаць».  Куплеты композиции звучат...
 
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«Дзекаць i цекаць» – исполнительница «Шчучыншчыны» презентовала новую песню
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