Белорусские спортсменки – в финале турнира Европейской баскетбольной лиги

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Беларуси определят победителей женской Европейской баскетбольной лиги. Наши спортсменки сыграют в финале.

Накануне в Молодечно вице-чемпионки страны, баскетболистки минского «Горизонта» обыграли украинский «Прометей» – 84:73. Во втором полуфинальном поединке российская «Ника» переиграла латвийский клуб ТТТ из Риги и стала соперником нашей команды в финале.

Международный турнир «Финал четырех» проходит уже в четвертый раз. Для наших спортсменок сегодняшний матч может принести первую победу в лиге: до этого по два раза на пьедестал поднимались рижский ТТТ и словацкий «Гуд Энджелс» из Кошице.

Фото: БК «Горизонт»

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