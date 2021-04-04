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Белорусские спортсменки – в финале турнира Европейской баскетбольной лиги
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Беларуси определят победителей женской Европейской баскетбольной лиги. Наши спортсменки сыграют в финале.
Накануне в Молодечно вице-чемпионки страны, баскетболистки минского «Горизонта» обыграли украинский «Прометей» – 84:73. Во втором полуфинальном поединке российская «Ника» переиграла латвийский клуб ТТТ из Риги и стала соперником нашей команды в финале.
Международный турнир «Финал четырех» проходит уже в четвертый раз. Для наших спортсменок сегодняшний матч может принести первую победу в лиге: до этого по два раза на пьедестал поднимались рижский ТТТ и словацкий «Гуд Энджелс» из Кошице.
Фото: БК «Горизонт»
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Сегодня в Беларуси определят победителей женской Европейской баскетбольной лиги. Наши спортсменки сыграют в финале. Накануне в Молодечно вице-чемпионки страны,...
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