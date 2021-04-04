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Белорусские спортсменки – в финале турнира Европейской баскетбольной лиги

04.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские спортсменки – в финале турнира Европейской баскетбольной лиги

Сегодня в Беларуси определят победителей женской Европейской баскетбольной лиги. Наши спортсменки сыграют в финале. 

Накануне в Молодечно вице-чемпионки страны, баскетболистки минского «Горизонта» обыграли украинский «Прометей» – 84:73. Во втором полуфинальном поединке российская «Ника» переиграла латвийский клуб ТТТ из Риги и стала соперником нашей команды в финале.

Международный турнир «Финал четырех» проходит уже в четвертый раз. Для наших спортсменок сегодняшний матч может принести первую победу в лиге: до этого по два раза на пьедестал поднимались рижский ТТТ и словацкий «Гуд Энджелс» из Кошице.

Фото: БК «Горизонт»

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Сегодня в Беларуси определят победителей женской Европейской баскетбольной лиги. Наши спортсменки сыграют в финале.  Накануне в Молодечно вице-чемпионки страны,...
 
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