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4 апреля в Беларуси отмечают День геолога
Источник материала: ОНТ
Сегодня у геологов профессиональный праздник. В День геолога подводят итоги года и ставят новые цели. Кроме нефти, которой в прошлом году добыли даже больше запланированного, есть задача разрабатывать месторождения новых для Беларуси видов ископаемых.
Кроме ценных горных пород, идет разработка месторождений других важных ресурсов, в частности, мергельно-меловых пород и силикатных песков.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня у геологов профессиональный праздник. В День геолога подводят итоги года и ставят новые цели. Кроме нефти, которой в прошлом году добыли даже больше...
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