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4 апреля в Беларуси отмечают День геолога

04.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

4 апреля в Беларуси отмечают День геолога

Сегодня у геологов профессиональный праздник. В День геолога подводят итоги года и ставят новые цели. Кроме нефти, которой в прошлом году добыли даже больше запланированного, есть задача разрабатывать месторождения новых для Беларуси видов ископаемых. 

Василий Колб, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: «Будем продолжать работы по базальтам, поскольку это новый вид, то есть мы хотим и более где-то детально изучить направления, их использовать. Также важной задачей является вовлечение в разработку месторождений полезных ископаемых, новые технологии».

Кроме ценных горных пород, идет разработка месторождений других важных ресурсов, в частности, мергельно-меловых пород и силикатных песков.

Фото: БЕЛТА

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Сегодня у геологов профессиональный праздник. В День геолога подводят итоги года и ставят новые цели. Кроме нефти, которой в прошлом году добыли даже больше...
 
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