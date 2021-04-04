Режим ЧП объявили во Флориде из-за угрозы разлива воды с химикатам

Источник материала: ОНТ

В округе Манати (штат Флорида, США) объявили режим чрезвычайного положения из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами. Об этом в соцсетях проинформировал губернатор штата Рон Десантис.

Как уточняет агентство AP, речь ведется о резервуаре на бывшем фосфатном предприятии.

Возле водохранилища в районе залива Тампа власти объявили об эвакуации свыше 300 домов. Местных жителей предупреждали, что прорыв «неизбежен». Позже зону эвакуации расширили.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram