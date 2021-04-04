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Режим ЧП объявили во Флориде из-за угрозы разлива воды с химикатам
Источник материала: ОНТ
В округе Манати (штат Флорида, США) объявили режим чрезвычайного положения из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами. Об этом в соцсетях
Как
Возле водохранилища в районе залива Тампа власти объявили об эвакуации свыше 300 домов. Местных жителей предупреждали, что прорыв «неизбежен». Позже зону эвакуации расширили.
Фото: Pixabay
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В округе Манати (штат Флорида, США) объявили режим чрезвычайного положения из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами. Об этом в соцсетях проинформировал...
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