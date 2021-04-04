Общее дело белорусов: в Беларуси проходит неделя леса

Источник материала: ОНТ

Забота, которая приносит результат. В Беларуси проходит неделя леса. Тысячи людей проводят выходные на природе, с пользой – высаживая деревья.

Возраст и профессии разные, цель – одна: помочь окружающей среде. 17 миллионов саженцев этой весной высадят школьники, студенты, спортсмены и госслужащие – всем помогут в лесхозах с инструментом и посадочным материалом. Желающих – хоть отбавляй.

Речь не только об экологии, но и экономике: лес – это древесина, грибы, ягоды, лекарства, охота, туризм и много других источников дохода для бюджета.

Фото: Pixabay

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