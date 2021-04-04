|
Что случилось с валютой
Источник материала: Навiны
На прошедшей рабочей неделе (29 марта — 2 апреля) на Белорусской валютно-фондовой бирже был зафиксирован рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Эта пятерка добавила:
В свою очередь две валюты потеряли:
Март эти валюты отработали следующим образом:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедшей рабочей неделе (29 марта — 2 апреля) на Белорусской валютно-фондовой бирже был зафиксирован рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)