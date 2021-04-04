ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что случилось с валютой

04.04.2021 13:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На прошедшей рабочей неделе (29 марта — 2 апреля) на Белорусской валютно-фондовой бирже был зафиксирован рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Что случилось с валютой
Фото ru.freepik.com

Эта пятерка добавила:

  • евро — 0,0146 пункта (с 3,0943 до 3,1089 белорусского рубля);
  • доллар — 0,0126 пункта (с 2,6262 до 2,6388 белорусского рубля);
  • российский рубль — на 0,0032 пункта (с 3,465 до 3,4682 белорусского рубля за 100 российских).
  • злотый — 0,0734 пункта (с 6,6824 до 6,7558 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — 0,0488 пункта (с 9,3876 до 9,4364 белорусского рубля за 100 гривен).

В свою очередь две валюты потеряли:

Март эти валюты отработали следующим образом:

  • евро -0,0873 пункта;
  • доллар +0,0174 пункта;
  • российский рубль -0,0334 пункта;
  • злотый +0,3943 пункта;
  • гривна +0,0945 пункта.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедшей рабочей неделе (29 марта — 2 апреля) на Белорусской валютно-фондовой бирже был зафиксирован рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дзекаць i цекаць» – исполнительница «Шчучыншчыны» презентовала новую песню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by