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Вторую часть улицы 17 сентября в Гродно закрывают почти на три недели
Источник материала: Tut.by
В Гродно с 9.00 5 апреля до 24.00 23 апреля будет запрещено движение транспорта по улице 17 сентября — на участке от Словацкого до Реймонта. Об этом сообщает ГАИ Гродно.
Альтернативные пути могут пролегать через улицу Островского, Горького и Мицкевича.
ГАИ просит водителей учитывать эту информация при планировании маршрутов.
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ГАИ просит водителей учитывать эту информация при планировании маршрутов.
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