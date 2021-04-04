Вторую часть улицы 17 сентября в Гродно закрывают почти на три недели

Источник материала: Tut.by

В Гродно с 9.00 5 апреля до 24.00 23 апреля будет запрещено движение транспорта по улице 17 сентября — на участке от Словацкого до Реймонта. Об этом сообщает ГАИ Гродно.





Альтернативные пути могут пролегать через улицу Островского, Горького и Мицкевича.

ГАИ просит водителей учитывать эту информация при планировании маршрутов.

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