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Вторую часть улицы 17 сентября в Гродно закрывают почти на три недели

04.04.2021 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно с 9.00 5 апреля до 24.00 23 апреля будет запрещено движение транспорта по улице 17 сентября — на участке от Словацкого до Реймонта. Об этом сообщает ГАИ Гродно.


Альтернативные пути могут пролегать через улицу Островского, Горького и Мицкевича.

ГАИ просит водителей учитывать эту информация при планировании маршрутов.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
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ГАИ просит водителей учитывать эту информация при планировании маршрутов.
 
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