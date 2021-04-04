Свежие данные по коронавирусу: умерло еще 9 человек, число активных случаев снижается

Источник материала: Onliner

Ежедневная статистика по COVID-19 от Минздрава: 1239 (–132 случая) человек заразились, выписаны 1384, умерли 9 пациентов. Количество проведенных за сутки тестов чуть выросло: 18 850.

Всего к этому дню в стране были зарегистрированы 327 304 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 318 033. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2285 пациентов. Всего в стране проведено 5 443 694 теста.

Официально болеет 6986 7140 (–154 случая) человек.

В субботу в Минздраве посчитали 9 умерших, 1371 заболевшего, 1423 выписанных, 18 062 теста. Официально болели 7140 человек.