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Свежие данные по коронавирусу: умерло еще 9 человек, число активных случаев снижается
Источник материала: Onliner
Ежедневная статистика по COVID-19 от Минздрава: 1239 (–132 случая) человек заразились, выписаны 1384, умерли 9 пациентов. Количество проведенных за сутки тестов чуть выросло: 18 850.
Всего к этому дню в стране были зарегистрированы 327 304 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 318 033. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2285 пациентов. Всего в стране проведено 5 443 694 теста.
Официально болеет 6986 7140 (–154 случая) человек.
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Ежедневная статистика по COVID-19 от Минздрава: 1239 (–132 случая) человек заразились, выписаны 1384, умерли 9 пациентов. Количество проведенных за сутки тестов чуть выросло:...
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