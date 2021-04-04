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В Душанбе жители устроили давку у авиакасс в надежде купить билеты на первые рейсы

04.04.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объявление о возобновлении регулярный рейсов между Таджикистаном и Россией вызвало ажиотаж среди желающих вылететь в Россию граждан, особенно трудовых мигрантов, которые ждали этого события целый год.

У авиакассы в Душанбе накануне люди устроили давку и столпотворение, пытаясь купить билеты в Москву, передает ИА "Авеста".

Однако, по данным издания, первый регулярный рейс между Таджикистаном и Россией, который должен был вылететь ночью 3 апреля из Душанбе в Москву, не состоялся.

«За бортом» остались более 200 пассажиров, купившие билеты всеми «правдами и неправдами». Самолет российской авиакомпании «Ют Эйр» должен был вылететь из Душанбе в 3 часа 30 минут по местному времени, однако рейс был отменен, или как утверждают представители авиакомпании «перенесен».
 
 
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Объявление о возобновлении регулярный рейсов между Таджикистаном и Россией вызвало ажиотаж среди желающих вылететь в Россию граждан, особенно трудовых...
 
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