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В марте по политическим мотивам в Беларуси задержали 1139 человек
Источник материала: Партизан
Правозащитный центр "Весна" подвёл итоги административного преследования в Беларуси за март 2021 года.
Согласно ему за 31 день по политическим мотивам в стране задержали 1139 человек. Больше всего — на День Воли — 25 марта и 27 марта: более 250 человек и около 250-ти соответственно.
Итого белорусы получили 6472 суток ареста и на 120 901 рубль штрафов. Заведено 490 дел, из них 395 арестов от 3 до 30 суток, 82 штрафа — от 2 до 200 базовых велечин.
Кроме того за это время 36 раз задерживались журналисты.
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Правозащитный центр "Весна" подвёл итоги административного преследования в Беларуси за март 2021 года.
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