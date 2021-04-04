Экс-президент США Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и бейсбол









«Бойкотируйте бейсбол [Главную лигу бейсбола — Major League Baseball] и все компании, которые мешают свободным и честным выборам. Вы слышите, Coca-Cola, Delta Airlines и другие!» — заявил он. Головные офисы этих компаний расположены в Джорджии.





MLB перенесла игру с домашнего поля бейсбольной команды Braves в Атланте в другое место из-за нового избирательного закона, напомнил телеканал.





По мнению Трампа, руководство MLB «испугалось радикальных левых демократов», поскольку партия оказала давление на лигу, чтобы она перенесла свою игру в июле из-за закона. Бывший президент США добавил, что «бейсбол уже теряет огромное количество болельщиков».