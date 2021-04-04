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Сорвал джек-пот: в Беларуси появился еще один долларовый миллионер

04.04.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Участник лотерейной игры угадал комбинацию цифр и сорвал джек-пот в размере более 1 миллиона долларов, сообщает сайт одной из белорусских лотерей. 

Сообщается, что сумма выигрыша составила более чем 3,1 миллиона белорусских рублей. Победитель угадал все 6 чисел в комбинации и сорвал 3 137 290 рублей (примерно 1 188 900 долларов по текущему курсу). Где была сделана ставка, не сообщается.

Это не самая большая сумма, разыгранная в лотерею в Беларуси. Ранее срывали джекпот в почти 4 миллиона рублей.

Согласно белорусскому законодательству, все выигрыши по государственным лотереям на территории страны налогом не облагаются, в том числе для граждан других государств.

Если выигрыш был получен за пределами Беларуси, то необходимо подать декларацию о доходах в налоговую инспекцию и заплатить подоходный налог.

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Теги: Минск
 
 
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Согласно законодательству, все выигрыши по государственным лотереям на территории страны налогом не облагаются, в том числе для граждан других государств.
 
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