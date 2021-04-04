Источник материала: UDF



Геннадий Федынич. Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Геннадий Федынич: Рабочие однозначно отреагируют на падение уровня зарплат С Запада помощи ждать властям не приходится, а Россия тоже просто так деньги давать не собирается.

...Наступит момент - и уже не потребуется управлять рабочими при помощи Telegram-каналов, потому что их уже никто не остановить, так как людям просто невозможно будет содержать семьи. Рабочие тогда массово поднимутся и будут сами бороться за свои права. Это власть должна понимать».решила позвонить профсоюзному активисту и уточнить: «Когда, по вашему мнению, все-таки наступит этот момент?»- Считаю, что он наступит в течение этого года или несколько позже, - прогнозирует. - Потому что экономика падает, и никаких оснований для того, чтобы она поднялась с колен, нет. Более того, мы видим, сколько у нас внешних долгов, и их нужно отдавать. Предприятия закредитованы, поэтому не исключено, что зарплаты начнут выдавать несвоевременно. А многие люди, к сожалению, у нас живут от зарплаты до зарплаты.- Согласен, что не первый раз, но экономика в упадке. Это очевидный факт. С Запада помощи ждать не приходится, а Россия тоже просто так деньги давать не собирается. Можно, безусловно, напечатать купюры, но есть риск, что это вызовет резкое повышение цен и девальвацию. Люди уже видят, что в магазинах постоянно меняются цены на продукты.Прогнозы никогда не бывают точными на 100 процентов, но я исхожу из ситуации, когда экономическое состояние на предприятиях значительно ухудшится. Очевидно, что власти сделают все возможное, чтобы рабочие получали зарплаты, но бюджетная поддержка не может продолжаться бесконечно. Ведь стоит думать не только о зарплатах, но и о реализации продукции, которая должна быть конкурентной не только по цене, но и по качеству. И вот тут возникает много вопросов. А значит, уровень жизни рабочих будет снижаться.- Я рассуждаю логически. Если сегодня человек, скажем, получает тысячу рублей в месяц, а завтра его зарплата уменьшится до 600-700 рублей, то люди однозначно отреагируют.