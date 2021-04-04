В Беларуси заметно подорожали овощи. Минсельхозпрод пояснил, в чем проблема

Источник материала: Tut.by

На многие овощи в первые два месяца этого года заметно подскочили цены. К примеру, картошка подорожала за январь и февраль больше чем на 21%. Профсоюзы тем временем бьют тревогу, что активно дорожают овощи, которые выращивают в нашей стране, причем речь не только про сезонный фактор. В Минсельхозпроде рассказали, почему у нас так сильно подорожала продукция, которую выращивают отечественные сельхозпредприятия.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Профсоюзы в феврале этого года в сравнении с декабрем прошлого зафиксировали существенный рост цен на отдельные овощные позициям. Например, цена на морковь в среднем выросла на 26%, на свеклу — примерно на 25%, на капусту — на 15%. Картошка по официальной статистике и вовсе вошла в список товаров-лидеров по росту цен за январь и февраль. Белстат говорит, что средняя цена на нее выросла на 21,3%.

По логике овощи, собранные осенью и хранящиеся до лета должны с каждым месяцем дешеветь, ведь они теряют свои полезные свойства и товарный вид. Однако в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия сказали, что именно из-за хранения овощей цены на них и поднимаются.

Наша читательница Елена позвонила на телефонную линию Минсельхозпрода, которую в субботу проводила замминистра Алла Ломакина, и рассказала нам, что ей сказали по этому вопросу.

— Цены на овощи растут именно потому, что на их стоимость накладываются затраты по хранению. Поднимается стоимость энергоресурсов, которые нужны этого. Плюс в процессе хранения идет потеря продукции. Как сказала замминистра, у нас нет бюджетных средств для того, чтобы можно было выкупать у сельскохозяйственных предприятий их продукцию и хранить. Нет больших хранилищ, куда бы можно было сложить все запасы. Все на балансе у производителей. Не у всех сельхозорганизаций есть современные хранилища, чтобы было меньше потерь, — передает слова замминистра наша читательница.

В Минсельхозпроде полагают, что «у нас нет четкого алгоритма взаимодействия с сельскохозяйственными предприятиями, к этим стабилизационным фондам получается слегка формальное отношение, а у торговых объектов нет обязательства покупать овощи, которые закладываются. Поэтому они выкупаются не в том объеме, в котором мы их храним. Получается, что сельхозпредприятиям и не дают продать их вовремя, но и не работают с ними системно».

— В министерстве говорят, что должны быть четкие договора, заключенные с каждым производителем на постоянную отгрузку, и что они пытаются найти пути решения, — продолжает Елена.

Напомним, пошел второй месяц, как МАРТ заморозил цены на социально значимые товары, в том числе и на белорусские овощи, картошку. Напомним, свекла, морковь, лук, картофель, капуста и прочее продовольствие первой необходимости с 1 марта не должно дорожать больше чем на 0,2% в месяц. Такие меры правительству пришлось принять из-за быстрого роста цен на «социалку» в январе и феврале.