Источник материала: Свабода

«Дзяржаўная памежная служба дзейнічае выключна ў межах заканадаўства і тых нормаў, якія рэглямэнтуюць перасячэньне дзяржаўнай мяжы. Асобных нормаў пра адмову ва ўезьдзе ва Ўкраіну грамадзянам Беларусі ў прызыўным узросьце няма», — сказаў Свабодзе прэсавы сакратар Дзяржаўнай памежнай службы Ўкраіны Андрэй Дземчанка.

Прадстаўнік памежнай службы падкрэсьліў, што цяпер дзейнічаюць абмежаваньні, зьвязаныя толькі з карантынам.

«Усе гэтыя абмежаваньні дакладна выпісаныя ў пастанове ўраду. І вядома ж, каб перасячы мяжу, замежнікам патрэбна абавязкова пацьвердзіць мэту свайго падарожжа ва Ўкраіну. Гэта нармальная эўрапейская і сусьветная практыка, калі грамадзяне павінны пацьвярджаць мэту свайго падарожжа», — патлумачыў Андрэй Дземчанка.

Сёньня адразу некалькі грамадзян Беларусі ў сваіх сацыяльных сетках паведамілі аб адмове мужчынам прызыўнога ўзросту ва ўезьдзе ва Ўкраіну па прылёце ў адэскі аэрапорт з прычыны нібыта «немагчымасьці пацьвярджэньня мэты паездкі».

