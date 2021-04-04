«Образовался новый монстр. Путин помножился на Лукашенко, а Лукашенко на Путина»

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт iSANS Александр Морозов – о том, как правитель Беларуси загнал себя в ловушку.

– Вступив по многолетней привычке в торг с Кремлем по поводу 1 млрд долларов потерь от «налогового маневра», Лукашенко в несколько неудачных шагов доехал до ситуации, когда не только все «союзное государство» превратилось в хлам, но рухнула вся концепция «восточноевропейской Швейцарии», о которой он воодушевленно рассказывал во время визита главы МИДа Швейцарии в Минск в феврале 2020 года.

Хотя риторика вокруг «союзного государства» и «дорожных карт» ритуально продолжается, но уже ясно, что Лукашенко находится в режиме «расплаты за поддержку». По итогам подавления 6-месячных протестов он расплатился с Путиным Усть-Лугой и публичным отказом от концепции нейтралитета.

И этим он вовсе не вытащил свою медвежью лапу из кремлевского капкана. Поскольку он создал политическую катастрофу не только в Беларуси, но и для всей Европы. Ведь итогом 2020 года стало то, что вместо рутинного формата «союзного государства» и народного единства пограничных областей России и Беларуси в формате пионерского лагеря, образовался новый монстр — два государства под санкциями, вышедшие далеко за красные линии самого широкого толкования верховенства прав, прав человека и демократии.

Путин помножился на Лукашенко, а Лукашенко на Путина.

Из минских соглашений внезапно исчез Минск. Оборонную доктрину НАТО в отношении восточного фланга надо пересматривать. Евросоюз, который уже вздохнул с облегчением после отмены санкций в 2016 году, теперь с ужасом смотрит на то, что Лукашенко совершил такое количество насилия и репрессий во время подавления протестов, что потерял полностью какую-либо возможность маневра в направлении Запада.

Путин на своем батискафе погружается в морские глубины и Лукашенко намертво прицепился к батискафу вместе со своей доской для серфинга.

День народного единения 2 апреля 2021 года отмечается в атмосфере глубокого траура. Несомненно, что часть российского общества глубоко сочувствует белорусам, которые погружаются вместе с Кремлем на неведомое дно. Однако это сочувствие не имеет никакой политической проекции.

Несомненно, что часть белорусского общества рассчитывала, что Путин поможет избавиться от Лукашенко. Однако эта надежда была ни на чем не основана. Несомненно, что страны Евросоюза держались от выборов 2020 года на космической дистанции. Однако это никак не помогло Лукашенко сохранить свою воображаемую «восточноевропейскую Швейцарию». Наоборот.

В результате политической катастрофы, между Минском и Москвой поверх союзного государства формируется более интенсивный чем ранее военный союз, о котором горячие головы в Москве с радостью констатируют: сбылись мечты, мы выходим на линию прямого соприкосновения с НАТО в Польше. «Отсель грозить мы будем шведам!».

Поднимая тост за дружбу белорусского и российского народов 2 апреля 2021 года, можно сказать только одно: Лукашенко топит белорусское общество, губит современный 10-миллионый восточноевропейский народ, обладающий прекрасными перспективами развития, привязывает его к гиблой путинской автократии.

Лукашенко обрекает Беларусь заплатить чудовищную цену, она гораздо больше того 1 млрд долларов потерь на «налоговом маневре», с которой началась вся эта история.