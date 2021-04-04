Папа Римский обратился к верующим с традиционным Пасхальным посланием

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр - Sputnik. Отслужив торжественную мессу по случаю Пасхи,Папа Римский Франциск обратился к верующим с благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").

Второй год подряд из-за ограничений, действующих в связи с пандемией COVID-19, Франциск выступает не с балкона на площади, а из базилики Святого Петра.

"Пасхальная весть не показывает мираж, не раскрывает магическую формулу, не указывает путь к отступлению перед лицом сложной ситуации, которую мы проходим. Пандемия все еще продолжается, социальный и экономический кризис очень тяжел, особенно для самых бедных", – заявил понтифик.

Он также отметил, что несмотря на тяжелую ситуацию в мире продолжаются вооруженные конфликты, наращивается военный потенциал. Подобную ситуацию он охарактеризовал как "безобразие".

"В мире по-прежнему слишком много войн и слишком много насилия. Господь да поможет нам преодолеть менталитет войны. Пусть он даст тем, кто оказался в плену конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, возможность безопасно вернуться к своим семьям, и вдохновит правителей всего мира на сдерживание гонки новых вооружений", - сказал папа Франциск.

Обращаясь к тем, кто в пандемию заболел сам или потерял близких, Папа Римский сказал, что право на помощь и необходимое лечение должно быть у всех. И призвал призвал международное сообщество поделиться вакцинами с наиболее бедными странами.

Понтифик также отметил, что в нынешнем году христианам снова пришлось отмечать светлый праздник Пасхи в условиях серьезных ограничений.

Отдельно он прокомментировал конфликт между палестинцами и израильтянами, призвав все вовлеченные в него стороны предпринять усилия для разрешения конфликта "и позволить измученным войной народам жить в мире и начать восстановление своих стран"., - заявил г.

В завершение пасхального послания лава Римско-католической церкви по традиции отпустил грехи всем, кто следил за праздничными богослужениями по телевизору, радио, интернету или присоединился к ним духовно.

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