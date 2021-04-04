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Игорь Макар. Кадр из видео

«Эти фильмы рассчитаны на то, чтобы их посмотрело большое количество сотрудников. И никто просто даже думать не мог о том, чтобы перейти на сторону народа. Но я думаю, что все будет иначе», - сказал Макар.

«Самая удивительная вещь, то, как глава КГБ говорит о том, что это была давнишняя оперативная игра, которая была согласована с Лукашенко<…>Звонки пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт то помощнику президента Латышенку, то главе федерации хоккея Баскову являются сценарной разработкой. Это, по-моему, самая большая натяжка, которая есть в этом фильме», - сказал Чалый.

«Давайте попробуем поверить, что все разговоры, которые присутствовали в сливах, являются оперативной игрой. Но хочется тогда понять, а как же разговоры Баскова с Шакуто? А как получается так, что эти разговоры не просто разговоры людей, а они еще и делают то, о чем говорят», - сказал эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игорь Макар назвал «Манкурты» на ОНТ ошибкой, которая ему во многом поможет «А убийство Бондаренко было тоже частью этой оперативной игры?»

На канале «BalaganOFF»прокомментировал показанные в фильме события и назвал работу «ошибкой авторов, которая мне во многом поможет».При этом Макар отметил, что «данная работа КГБ, просто постановочная работа, которая была сделана для публики». Он подчеркнул, что «это не является оперативной съемкой».Журналист и финансовый аналитикв своем субботнем стриме также уделил внимание «Манкуртам», который он посмотрел несколько раз.Он отметил разницу в озвучке, отметив, что «Наталья Эйсмонт пыталась показать, что все было зачитано (в ходе эксперимента – ред.) с бумажки». И, по словам эксперта, «это выглядело, как пение под фанеру».Чалый завершил свой комментарий вопросом: «А убийство Бондаренко было тоже частью этой оперативной игры?».