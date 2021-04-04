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Hans Mendoza / Unsplash

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы 5 наиболее фальшивых и токсичных знаков Зодиака Эти люди искусно скрывают свою натуру.

Астрология выделяет 5 знаков Зодиака, которым проще скрывать свод истинную сущность в стремлении понравиться окружающим.Весы не отличаются последовательностью. Даже при наличии определенных ценностей, они не стесняются от них отступать или просто о них забывать. Они не привыкли оставаться сосредоточенными слишком долго и легко отвлекаются, моментально переставая интересоваться текущим проектом, желая переключиться на что-то новое.Весы могут не укладываться в установленные сроки и переносить дедлайны до того момента, когда они будут максимально просрочены, не имея при этом никакого смысла.Стрельцы создают впечатление максимально уверенных в себе представителей Зодиака. Они не хотят, чтобы кто-либо видел их просчеты и понимал, что с ними что-то не так. Поэтому вместо того, чтобы рассказать обо всем, что с ними происходит, они предпочитают переборщить с пафосом и бравадой.За всей этой видимой уверенностью в себе часто скрывается незащищенность, заставляя их бороться за свою самооценку. Именно поэтому Стрельцы испытывают трудности с доверием: они понимают, что если слишком сильно откроются кому-то, уже не смогут скрыть свои несовершенства.Близнецы отличаются страстным желанием нравиться всем вокруг, поэтому они стараются не делать тех вещей, которые могли бы поставить это под угрозу. Из-за постоянного стремления получить одобрение со стороны окружающих они в какой-то момент перестают быть самими собой.Близнецы готовы пустить в ход всю свою креативность, чтобы манипулировать и впечатлять других людей. Им не нравится, когда их не любят, но они совершенно точно не выносят те ситуации, когда их игнорируют. Главная их задача заключается в том, чтобы быть замеченными.Рыбы перестают быть самими собой, когда подчиняются общественному мнению. Они начинают быть теми, кем не являются, стремясь быть принятыми определенной группой людей.Они не хотят разочаровывать окружающих, поэтому готовы даже создать для себя несуществующий образ. Если они не чувствуют стремления быть самими собой, они стараются проявить себя в своем творчестве.Скорпионы стараются быть самими собой, но смириться с их характером не так-то и просто. Они могут немного умерить свой пыл, но их сущность всегда найдет возможность проявить себя, с помощью юмора, к примеру.Скорпионы могут быть достаточно язвительны и саркастичны, а окружающие чувствуют себя в их обществе некомфортно, не понимая иногда, веселятся ли они или грубят. Их юмор, как правило, безумно остроумен, но служит также для того, чтобы скрыть свойственные им чувства тревоги и сомнения в самих себе.