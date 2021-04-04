Без лица: я сдавала в аренду несуществующие варианты квартир

Источник материала: Onliner

Когда героине нового выпуска «Без лица» было 19 лет, ей позвонили с предложением работы. Просили выкладывать объявления о сдаче жилья на сайты, принимать звонки и, если все будет устраивать, заключать договоры. Обещали $500—700. Девушка согласилась, и работодатель выполнял все обещания. На собеседовании умолчали об одном: объявления рекламировали несуществующие варианты жилья.

— Вы можете называть меня «черным риелтором», но не в таком жестоком смысле. Мы сдавали уже заселенные квартиры, пересдавали на сутки то, что снималось на месяц, и так далее.

В первый же день мне выдали 4 телефона, в каждом по 2 симки.

Картинки для объявлений мы брали на тех же сайтах, старались только брать из свежих, чтобы минимизировать риск попасться на глаза внимательному клиенту. Фотки немного редактировали, обрезали, отзеркаливали. Следили, чтобы не было видов из окон, раскрывающих реальное расположение квартиры.

Тексты писали сами, собирая их из кусков ранее данных объявлений. «Все хорошо», «все работает», «отличные соседи» — стандартные тексты.

В день выкладываешь 10—15 объявлений. Это не сложно, учитывая принцип «копировать — вставить». Клиентам звонить тоже не нужно было: перезванивали только тем, кто звонил в нерабочее время. Разница в часовых поясах была, потому что мы работали по всей России.

Сначала было сложно продавать несуществующие вещи, но через две недели я привыкла и стала разговаривать на автомате. Даже когда клиенты приходили повторно. А они приходили, ведь наши цены были на 20—30% ниже рынка.

В договоре было написано, что мы предоставляем информационные услуги. На это никто не обращал внимания. А если обращал, то не придавал значения. И зря.

Как все происходило? В присутствии клиента мы звонили собственнику и договаривались о просмотре. «Собственником» был коллега в соседней комнате. После подписания договора давали клиенту логин и пароль от базы данных. В которой, по сути, не было ничего актуального или оставались дорогие варианты. Прийти в квартиру клиент не мог: мы не давали точный адрес. Только дом и улица. Нужно было созваниваться с «собственником». А у того — то потом, то гости, то «давайте завтра».

Взбудораженный клиент перезванивал нам. Я отвечала: ну знаете, бывают разные люди, да...

Если клиенты настаивали и возвращались в офис к нам, приходилось тыкать в пункт подписанного договора. С большой вероятностью люди начинали качать права, угрожали знакомыми в погонах, кричали, пугали. И что? В милиции уже куча таких заявлений, может, лежит. Мы чувствовали 100%-ю безнаказанность. И закон был на нашей стороне.

Я вроде тоже перестала нервничать. Чего переживать, если тебе ничто не грозит? А с совестью договаривались так: клиенты после нас уходили в такие же агентства, оставляя свои деньги. Только когда слышала голоса пожилых в трубке, старалась отговорить их.

Но шаг за шагом, неделя за неделей неприятные ощущения накатывали. Можно шутить над обманутыми людьми, чувствовать поддержку (все так делают!), но все равно в глубине ты все понимаешь. Любая неприятность, которая встречается на твоем пути, начинает выглядеть как карма. Была бы зарплата в 3—5 раз больше — еще понятно, чего ради терпеть. Но 500—700 долларов можно заработать и без обмана, я считаю.

А для новых выпусков программы «Без лица» мы ищем:

жиголо и содержанку;

мужчину, который работает вебкам-моделью;

того, кто был в рабстве.

Если это вы или ваш знакомый, пишите Игорю на почту id@onliner.by или стучите в Telegram/Instagram @Dzemiankou. Если же вы хотите рассказать какую-то интересную жизненную историю, но по понятным причинам не готовы открыть свое лицо, тоже пишите!

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