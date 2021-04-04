Война мерещится: Госпогранкомитет сообщил об усилении участка границы Беларуси с Польшей

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В настоящее время пограничные службы Беларуси и пограничные службы ФСБ России ведут совместную работу по формированию новой программы развития пограничной безопасности на период 2023-2027 годов.





"Планируется усилить охрану белорусско-польского участка границы за счет строительства и реконструкции инженерных заграждений, а также модернизации имеющихся сигнализационных комплексов, повышения уровня оснащенности подразделений границы необходимой техникой", - заявил Новиков, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".





Белорусско-польская граница — государственная граница между Республикой Беларусь и Республикой Польша протяженностью 398,624 км. Начинается от тройного стыка границ с Литвой на севере и тянется до тройного стыка границ с Украиной на юге. Является также и частью границы Евросоюза с Союзным государством России и Беларуси.