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Лебедько: Перераспределение власти будет в пределах одной закрытой семьи, одного клана

04.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Президент центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько прокомментировал Белсату анонсированную правителем конституционную реформу.

«Лукашенко четко назвал субъекты, между которыми эти полномочия будут перераспределяться: это президент, правительство, парламент, губернаторы. Переходим к лицам: Лукашенко, Кочанова, Андрейченко, Головченко и его семеро губернаторов. Это означает, что перераспределение между своими, в пределах одной закрытой семьи, одного клана. Вот и ответ, приведет ли это к каким-то кардинальным изменениям. Ведь здесь нет народа, нет гражданина, нет налогоплательщика и нет избирателя. Между своими», – считает Лебедько.

А как же усиление роли парламента?

«Здесь власть использует российский опыт. Они создают свою оппозицию, которую запускают в политическую систему, имитирующую наличие плюрализма в стране. А на самом деле будет спрос на «Единую Беларусь» или «За Беларусь», это партия ябатьковская, которая будет основной политической силой. И будут какие-то коммунисты, возможно, белорусский аналог Жириновского и, возможно, пропутинская структура», – считает Лебедько.

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