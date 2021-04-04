Не с кем поговорить по душам: Бузова опять жалуется на одиночество

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская телеведущая Ольга Бузова опять публично пожаловалась на одиночество, тоску и желание создать семью с достойным человеком.

35-летня теледива известна тем, что уже более 10 лет свою карьеру строит на пиаре личной жизни, эпатируя публику. Таблоиды регулярно сообщают о ее новых бойфрендах и поклонниках. Практически всегда после расставания с очередным спутником, Бузова сообщает в соцсетях, по TV о своих переживаниях и планах на будущее. Недавно она рассталась с бойфрендом – Давой. Судя по ее свежим заявлениям, она готова к новым отношениям, но будет более избирательна в своих предпочтениях.

"У меня достойное окружение. Все мои подруги замужем, у них правильные ценности. Для меня главное, чтобы человек был порядочным, преданным, с чувством юмора. Очень важно, чтобы меня любили, чтобы дружили, не потому что я Оля Бузова, а потому что я реально классная девчонка", – заявила Бузова на YouTube-канале Армана Давлетярова.

При этом она призналась, что недавно рано освободилась от важных дел, взяла телефон и даже не знала, кому написать. По словам телеведущей, она, как и любой публичный человек, на самом деле крайне одинока – иногда ей совсем не с кем поговорить по душам.

Телеведущая сообщала, что с этим ей удается справляться только благодаря работе.

"Я планирую время так, чтобы все время быть занятой. Иногда даже специально себя загоняю до жуткой занятости, чтобы ощущение, когда некому написать, не возникало, потому что мне очень становится некомфортно. Когда у меня возникает такой люфт, то мне срочно надо снять клип, вписаться в какой-то проект. Я всегда была такой", – сказала она.

Бузова родилась в Ленинграде в 1986 году в семье военнослужащего. После школы поступила на геофак СПбГУ, но через два года отправилась покорять Москву.

Читайте также: