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"Лекарь" вместо "врача" и запрет на "общество": языковые реформы Павла I
04.04.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему сержантов переименовали в унтер-офицеров, а граждан - в обывателей? Чем монарху не угодили "общество", "курносый" и кличка "Машка"?
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Император Павел I правил меньше пяти лет, но за это время успел провести ряд масштабных реформ. В том числе - реформу русского языка.
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