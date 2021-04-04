В Лиозненском районе Volkswagen, двигаясь задним ходом, сбил пешехода. Мужчина в реанимации

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила пешехода в Лиозненском районе, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.





Происшествие случилось днем 2 апреля в агрогородке Надежино. Предварительно установлено, что 60-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь задним ходом, сбил 46-мужчину, который находился на проезжей части дороги.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

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