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В Лиозненском районе Volkswagen, двигаясь задним ходом, сбил пешехода. Мужчина в реанимации

04.04.2021 15:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила пешехода в Лиозненском районе, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Происшествие случилось днем 2 апреля в агрогородке Надежино. Предварительно установлено, что 60-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь задним ходом, сбил 46-мужчину, который находился на проезжей части дороги.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

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Происшествие случилось днем 2 апреля в агрогородке Надежино.
 
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