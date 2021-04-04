|
В Лиозненском районе Volkswagen, двигаясь задним ходом, сбил пешехода. Мужчина в реанимации
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила пешехода в Лиозненском районе,
Происшествие случилось днем 2 апреля в агрогородке Надежино. Предварительно установлено, что 60-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь задним ходом, сбил 46-мужчину, который находился на проезжей части дороги.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось днем 2 апреля в агрогородке Надежино.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)