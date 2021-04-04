В Беларуси начался сезон березового сока

У обычных граждан есть два способа получить сок: приобрести его непосредственно в лесничествах или заготовить самостоятельно. В первом случае стоимость сока составит примерно 20-25 коп. за литр. Каждый лесхоз самостоятельно устанавливает цену. Как правило, за большой объем могут сделать скидку. При этом перед поездкой лучше уточнить информацию о наличии сока по телефонам лесхозов, которые обычно указаны на их сайтах или в телефонных справочниках. В некоторых случаях необязательно ехать в лес. В Минлесхозе обещают, что в областных городах и райцентрах с численностью более 30 тыс. человек будут организованы дополнительные места продаж.





Если платить не хочется, можно заготовить сок для собственных нужд самостоятельно и бесплатно. Это предусмотрено Лесным кодексом. Но нужно соблюсти ряд важных условий. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз, после чего специалисты покажут вам доступные для заготовки места, объяснят технологию сбора и проследят за правильным завершением процесса. Сок можно собирать после начала сокодвижения, которое определяется уколом шила в ствол дерева. Канал подсочного отверстия диаметром в 1 см высверливается на высоте 35-50 см от корневой шейки с некоторым уклоном вниз на глубину 2-3 см (без учета коры) на расстоянии не менее 20 см от старого пропила. Под подсочным отверстием вставляется желобок.





После окончания сбора сока желобки должны быть сняты, отверстия закрыты деревянной пробкой и замазаны варом или садовой мазью. В Минлесхозе обращают внимание, что не все деревья пригодны для сбора сока. Поэтому самозаготовкой следует заниматься исключительно на участках, определенных лесхозами.





В случае если вы решили заготовить сок без обращения в лесхоз или проводите его сбор не по правилам, согласно ст. 16.19 обновленного Кодекса об административных правонарушениях можно получить штраф. Для физлиц он составит до 20 базовых величин (сейчас – до 580 руб.), для ИП – до 100 б. в. (до 2,9 тыс. руб.), для юрлиц – до 500 б. в. (до 14,5 тыс.).





В то же время в ведомстве считают, что стоимость напитка в заготовленном виде будет ниже, чем затраты, которые граждане понесут при самозаготовке. Да, сам сок будет бесплатным, но потерянное время, расходы на транспорт и тару могут сделать выгоду сомнительной.





Специалисты отмечают, что продолжительность сокодвижения напрямую зависит от погоды. При благоприятных условиях этот период может продлиться от трех до пяти недель. Так что время запастись полезным напитком еще есть.



