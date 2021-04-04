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БРСМ хочет создать свою социальную сеть

04.04.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне Международного дня интернета БРСМ организовал открытый диалог, куда позвал экспертов в области защиты информации, Министерство обороны и «Белтелеком», пишет БЕЛТА.


Белорусы должны более деликатно относиться к размещенной в интернете информации. Такое мнение высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

«В век блогерства и IT-технологий мы сами своими руками создаем информационное поле в глобальной сети. Однако нам еще нужно много и серьезно учиться работе в интернете, созданию качественного контента, а самое главное - более деликатно относиться к информации, размещенной в сетях, мессенджерах, вдумчиво ее анализировать и разделять», - отметил Дмитрий Воронюк.

Говорят, что много внимания уделили теме защиты персональных данных в интернете.

«Один из экспертов нашей дискуссионной площадки провел аналогию инета с транспортной магистралью: когда родители выпускают детей погулять на улицу, дети должны понимать с какой опасностью они могут столкнуться, переходя дорогу. Так и с интернетом. Как только человек к нему подключился, он должен понимать, что любая информация, которую он разместил в сетях, особенно персональные данные, может быть использована против него. То есть в одно мгновение он может стать заложником недобросовестных людей, имеющих навыки социальной инженерии», - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ.

Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк рассказал, что молодежь хочет создать в Беларуси собственную социальную сеть.

«Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день интернета. Нет сомнения в том, что белорусскому интернету быть. Было бы неплохо привлечь IT-специалистов, а они у нас самые продвинутые в мире, чтобы, возможно, в будущем, выйти на собственную социальную сеть».
 
 
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Накануне Международного дня интернета БРСМ организовал открытый диалог, куда позвал экспертов в области защиты информации, Министерство обороны и «Белтелеком»,...
 
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