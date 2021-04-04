ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Патриарх Кирилл поздравил католиков с Пасхой

04.04.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Пасхой представителей церквей, которые в текущем году 4 апреля отмечают этот праздник.

© REUTERS / POOL
Папа Римский обратился к верующим с традиционным Пасхальным посланием

Поздравление глав церквей было опубликовано на сайте Русской православной церкви, среди адресатов: папа Римский Франциск, верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Павел II и другие.

"Торжествуя о восстании Господа из гроба, прославим его великую милость и любовь к своему творению и не будем страшиться ниспосылаемых нам испытаний и скорбей сего мира, ибо бог наш победил мир. Желаю вам пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя в дальнейших ответственных трудах", – говорится в сообщении.

Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви, Армянская Апостольская и некоторые древние церкви Востока 4 апреля встречают Пасху – праздник, установленный в честь главного события для христиан – воскрешения Иисуса Христа. Согласно Евангелию Христос был распят на Голгофе у стен города Иерусалима, затем похоронен и на третий день воскрес.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Патриарх Московский пожелал представителям церквей пасхальной радости и помощи Вседержителя в ответственных трудах.
 
Новости дня
Новости разные
 
О новой схеме развода с банковскими карточками рассказали в группе по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by