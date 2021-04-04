Патриарх Кирилл поздравил католиков с Пасхой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Пасхой представителей церквей, которые в текущем году 4 апреля отмечают этот праздник.

Поздравление глав церквей было опубликовано на сайте Русской православной церкви, среди адресатов: папа Римский Франциск, верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Павел II и другие.

"Торжествуя о восстании Господа из гроба, прославим его великую милость и любовь к своему творению и не будем страшиться ниспосылаемых нам испытаний и скорбей сего мира, ибо бог наш победил мир. Желаю вам пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя в дальнейших ответственных трудах", – говорится в сообщении.

Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви, Армянская Апостольская и некоторые древние церкви Востока 4 апреля встречают Пасху – праздник, установленный в честь главного события для христиан – воскрешения Иисуса Христа. Согласно Евангелию Христос был распят на Голгофе у стен города Иерусалима, затем похоронен и на третий день воскрес.