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Патриарх Кирилл поздравил католиков с Пасхой
04.04.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Пасхой представителей церквей, которые в текущем году 4 апреля отмечают этот праздник.
Поздравление глав церквей было опубликовано на сайте Русской православной церкви, среди адресатов: папа Римский Франциск, верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Павел II и другие.
"Торжествуя о восстании Господа из гроба, прославим его великую милость и любовь к своему творению и не будем страшиться ниспосылаемых нам испытаний и скорбей сего мира, ибо бог наш победил мир. Желаю вам пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя в дальнейших ответственных трудах", – говорится в сообщении.
Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви, Армянская Апостольская и некоторые древние церкви Востока 4 апреля встречают Пасху – праздник, установленный в честь главного события для христиан – воскрешения Иисуса Христа. Согласно Евангелию Христос был распят на Голгофе у стен города Иерусалима, затем похоронен и на третий день воскрес.
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Патриарх Московский пожелал представителям церквей пасхальной радости и помощи Вседержителя в ответственных трудах.
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