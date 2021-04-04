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СК разыскивает сбежавшего на грузовике из армии 19-летнего парня
Источник материала: Навiны
Следственный комитет сообщает о розыске 19-летнего Александра Караткевича, который 2 апреля «покинул территорию полигона, находясь за рулем грузовика».
По данным СК, молодой человек мог направиться к «месту проживания своей девушки».
Как отмечается, по направлению движения автомобиля был объявлен план «Перехват». Автомобиль найден на обочине проезжей части в Ушачском районе.
Беглец скрылся в лесном массиве около деревни Сорочино Ушачского района.
В настоящее время в 11 районах Витебской области проводятся специальные мероприятия: милиция региона, внутренние войска, ОМОН совместно с подразделениями Министерства обороны прочесывают местность в поисках военнослужащего, отмечает СК.
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Следственный комитет сообщает о розыске 19-летнего Александра Караткевича, который 2 апреля «покинул территорию полигона, находясь за рулем грузовика».
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