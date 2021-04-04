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Будьте внимательны в лесу и на дачах: змеи проснулись и они голодные
Источник материала: Партизан
Потепление, которое пришло в конце марта, быстро пробудило природу. Дачники в окрестностях Ганцевичей рассказали, что встречали на своих участках змей.
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На видео заметно, что у змеи плоское тело. После спячки она голодная, а значит может вести себя угрожающе.
Медянка не ядовита, хотя в отличие, например, от обыкновенного ужа, который принадлежит к тому же семейству, обладает агрессивным нравом. В любом случае, при встрече со змеями лучше обойти их стороной.
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Потепление, которое пришло в конце марта, быстро пробудило природу. Дачники в окрестностях Ганцевичей рассказали, что встречали на своих участках змей.
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