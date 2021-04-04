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Будьте внимательны в лесу и на дачах: змеи проснулись и они голодные

04.04.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потепление, которое пришло в конце марта, быстро пробудило природу. Дачники в окрестностях Ганцевичей рассказали, что встречали на своих участках змей.

Читатели прислали сайту "Першы рэгіён" видео медянки. Крупную особь, длинной более 60 сантиметров повстречали в лесу в окрестностях Круглицы. Змея грелась на солнышке вблизи муравейника и  подходить к ней очевидцы не решились.

На видео заметно, что у змеи плоское тело. После спячки она голодная, а значит может вести себя угрожающе.

Медянка не ядовита, хотя в отличие, например, от обыкновенного ужа, который принадлежит к тому же семейству, обладает агрессивным нравом. В любом случае, при встрече со змеями лучше обойти их стороной.
 
 
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Потепление, которое пришло в конце марта, быстро пробудило природу. Дачники в окрестностях Ганцевичей рассказали, что встречали на своих участках змей.
 
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