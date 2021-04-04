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Неделя в Беларуси начнется с ветреной погоды
04.04.2021 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр - Sputnik. В понедельник, 5 апреля, в Беларуси будет очень ветрено, сообщили в Белгидромете. В отдельных районах его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду – оранжевый уровень опасности объявлен в Бресте, Гродно, Витебске.
Существенных осадков на первый рабочий день синоптики не прогнозируют, небольшие дожди возможны лишь во второй половине дня по северо-западу страны.
Минимальная температура ночью составит -4...+2°С, максимальная днем – +7...+13°С.
Следующая неделя в целом также ожидается довольно прохладной. По ночам возможны заморозки, в некоторых регионах – осадки в виде мокрого снега. В дневное время всю неделю ожидается плюсовая температура.
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По прогнозу синоптиков, неделя в целом также ожидается довольно прохладной. По ночам возможны заморозки, в некоторых регионах – осадки в виде мокрого снега.
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