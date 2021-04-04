ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские аграрии в этом году хотят закончить посевную в рекордные сроки

04.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские аграрии в этом году хотят закончить посевную в рекордные сроки

Хорошая погода готовит белорусских аграриев к старту. Эта весна, несмотря на довольно теплые выходные за окном, была не ранней. Поэтому сейчас будет важен каждый день для полевых работ, для сева ранних яровых. 

Это уже сделали и в Брестской и Могилевской областях. Причем в этом году аграрии хотят закончить в рекордный промежуток – 12 дней.   

В мире урожай этого года будет критичным – из-за пандемии 20 стран стоят на пороге продовольственного голода. К Беларуси это, конечно, не относится, но мировое сообщество уже заговорило о том, что помощь будут ждать от всех, кто сможет ее предоставить даже в минимальных размерах. 34 миллиона человек находятся «в одном шаге от голодной смерти» – это статистика ООН.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорошая погода готовит белорусских аграриев к старту. Эта весна, несмотря на довольно теплые выходные за окном, была не ранней. Поэтому сейчас будет важен каждый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нямеччына і Францыя выказаліся пра рост напружанасьці на Данбасе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by