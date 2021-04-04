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Белорусские аграрии в этом году хотят закончить посевную в рекордные сроки
Источник материала: ОНТ
Хорошая погода готовит белорусских аграриев к старту. Эта весна, несмотря на довольно теплые выходные за окном, была не ранней. Поэтому сейчас будет важен каждый день для полевых работ, для сева ранних яровых.
Это уже сделали и в Брестской и Могилевской областях. Причем в этом году аграрии хотят закончить в рекордный промежуток – 12 дней.
В мире урожай этого года будет критичным – из-за пандемии 20 стран стоят на пороге продовольственного голода. К Беларуси это, конечно, не относится, но мировое сообщество уже заговорило о том, что помощь будут ждать от всех, кто сможет ее предоставить даже в минимальных размерах. 34 миллиона человек находятся «в одном шаге от голодной смерти» – это статистика ООН.
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Хорошая погода готовит белорусских аграриев к старту. Эта весна, несмотря на довольно теплые выходные за окном, была не ранней. Поэтому сейчас будет важен каждый...
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